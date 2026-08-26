В России запущен реестр наказанных "поуехавших"

В России появился реестр людей, в отношении которых введены временные ограничительные меры. Пока он работает в тестовом режиме.

Пока что в списке – сведения о вымышленном человеке под именем Петров Петр Петрович, родившемся 14 января 2001 г. Он был "привлечен к административной ответственности" по статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента". Список размещён на сайте Минюста России.

Президент Владимир Путин 4 августа 2026 г. подписал пакет законов об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников и иноагентов, предусматривающих в том числе заморозку счетов и отказ в предоставлении госуслуг онлайн.