Екатеринбургский скейт-парк "РМК Экстрим" примет Спартакиаду народов России

28 и 29 августа в скейт-парке "РМК Экстрим" в спортивном квартале "Архангел Михаил" в Екатеринбурге пройдёт Спартакиада народов России-2026 по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Это главное всероссийское спортивное мероприятие, в рамках которого будет проходить отбор на игры XXXIV Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. В обновлённом скейт-парке, спроектированном по инициативе Русской медной компании лучшими райдерами России, пройдут зрелищные соревнования в дисциплине "BMX-фристайл". Соревнования по велоспорту пройдут в категориях "мужчины" и "женщины".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в заездах примут участие лучшие BMX-спортсмены России и мира: участник Олимпийских игр в Токио Ирек Ризаев, призёры и победители международных соревнований Арсений Любишкин, Анар Алиев, Александр Моллаев. В начале августа спортсмены успели опробовать новый скейт-парк "РМК Экстрим" при подготовке к Кубку мира в США. Сейчас райдеры поборются за чемпионские титулы на Спартакиаде сильнейших.

"Мы очень рады, что принимаем в нашем скейт-парке событие такого масштаба, как Спартакиада народов России. Эти соревнования стали подтверждением того, что "РМК Экстрим" сегодня – значимая площадка для развития экстремальных видов спорта в стране. Наш скейт-парк был спроектирован и создан в кратчайшие сроки при участии лучших райдеров России. И мы гордимся тем, что уже успели провести здесь крупные соревнования. А теперь планка снова повышается, и это не может не радовать. С радостью встречаем лучших райдеров страны на нашей площадке. Желаем всем удачи, мощных заездов и незабываемых эмоций. Пусть каждый спортсмен почувствует уральское гостеприимство и поддержку зрителей", - отметил директор "РМК Экстрим" Герман Ременников.

Вход для зрителей на просмотр соревнований возможен только по билетам, доступным на сайте Спартакиады. Для гостей мероприятия "РМК Экстрим" подготовил яркие семейные активности: на площадке пройдут бесплатные занятия по беговелу для детей от 2 до 5 лет, а также мастер-классы по скейтборду, балансборду и серф-скейту. Всё оборудование предоставляется, вход свободный для всех.

Предварительное расписание мероприятия

28 августа

9:00-21:00 – тренировочные заезды спортсменов и квалификации, категории "мужчины" и "женщины".

29 августа

13:00-20:00 – бесплатные занятия для детей по беговелу, сёрф-скейту и скейтборду.

13:00-16:00 – тренировочные заезды спортсменов.

16:00-17:00 – финал, категория "женщины".

17:00 – приветственная церемония.

17:15-19:15 – финал, категория "мужчины".

19:15 – церемония награждения.