ЕГЭ нужно не усложнять или упрощать, а отменять - родители

ЕГЭ нужно не усложнять или упрощать, а вообще отменить. Такие результаты получены по итогам опроса россиян сервисом SuperJob.

Людей спрашивали, что нужно делать с ЕГЭ, учитывая предложение бывшего министр образования Андрея Фурсенко, который призвал усложнить его, так как высший балл уже не гарантирует поступления, ведь слишком многие получают "сотку".

Однако позиция россиян оказалась радикальной: ЕГЭ вообще должен быть отменен, ответили 50%. Причем этот процент на много выше, если вопрос сформулировать иначе: нужно ли оставлять ЕГЭ? В прошедшем опросе угол зрения был другим - как изменить ЕГЭ. И только 3% согласны с Фурсенко, 20% - нужно все оставить, как есть, а 13% - нужно упростить ЕГЭ.

Женщины гораздо более критически настроены к ЕГЭ. Возможно, это связано с тем, что основную нагрузку по школьникам в семьях несут матери. Также примечательно, что более более критически настроены и состоятельные россияне.

Что касается родителей старшеклассников, то там отношение к ЕГЭ еще хуже - вариант "отменить" выбрали 61%. Когда же число вариантов меньше (отменить или сохранить), то две трети родителей (67%) недавно выбрали первое. Люди отмечают, что ЕГЭ нацелен не на проверку знаний, его задача - заучивание и алгоритмизация. Или, как говорят, натаскивание. Поддержали ЕГЭ только 23%.

А вот олимпиады, дающие право на поступление, поддержали 55%, за их отмену - 23%.