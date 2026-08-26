В больнице Исламабада при пожаре погибли минимум 14 младенцев

В гинекологическом отделении Пакистанского института медицинских наук (Pims) в Исламабаде случился пожар - погибли не менее 14 новорожденных. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на спасательные службы.

Пожар начался из‑за взрыва компрессора кондиционера. Сейчас спасатели продолжают тушить пламя на месте происшествия.

Ранее на строительной площадке Амурского газохимического комплекса потушили очаги возгорания; подтверждена гибель семи человек - одного гражданина России и шести граждан Китая (в том числе четырех сотрудников подрядной организации из КНР), судьба еще девяти работников из Китая остаётся неизвестной.