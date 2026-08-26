ChatGPT заблокировал аккаунты, обвиненные в тайных связях с Россией

Разработчик ChatGPT компания OpenAI объявила о масштабной "чистке" своей платформы от тайных аккаунтов, якобы управляемых из России.

Под блокировку попали учетные записи, которые, по вердикту компании, использовались для проведения информационных операций. В центре внимания оказался вымышленный "Международный институт Берка" под видом израильского аналитического центра, который критиковал страны Запада, включая Германию, Францию и США. В OpenAI утверждают, что там использовали VPN для маскировки своего местоположения и задействовали ИИ для генерации контента на английском языке, скрывая специфические маркеры, будто бы выдающие русскоязычных авторов. А материалы распространялись через популярные соцсети и платформы. Охват аудитории был невысоким, но в OpenAI считают, что это была первая детально проработанная попытка использования их технологий для влияния на общественное мнение на Западе, в которое нельзя впускать российскую точку зрения.

В июле представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России понимают, для чего на Западе во всем ищут руку "российских хакеров". Это нужно для беспрепятственного распространения антироссийской пропаганды, а на Украине - создать плацдарм для проведения наступательных киберопераций против России. С начала 2022 года российская информационная инфраструктура подверглась беспрецедентному количеству компьютерных атак.