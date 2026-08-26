Кассация отклонила жалобу на изъятие имущества Тимура Иванова на 1,2 млрд рублей

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законными решения нижестоящих инстанций об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова стоимостью более 1,2 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, кассационная жалоба была подана от имени его бывшей супруги Светланы Захаровой и ее компании ООО "Дворянское гнездо".

Кассация также оставила без рассмотрения жалобу Евгения Середы, якобы купившего Chevrolet Suburban у Светланы Захаровой.

В декабре Пресненский районный суд Москвы изъял имущество у бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, его родственников и доверенных лиц. Среди ответчиков, помимо самого Иванова, оказались отец экс-чиновника, его бывшая супруга Светлана Захарова, его сожительница Мария Китаева и даже водитель. Со всех них взыскано более 1,232 млрд рублей.

В ноябре сообщалось, что жены Иванова пытаются вернуть ювелирные украшения на 200 млн рублей, арестованные в рамках расследования уголовных дел о коррупции и хищениях. Женщины утверждают, что Иванов не имеет отношения к запрашиваемым драгоценностям (речь идет о брендах Graff, Cartier и Van Cleef & Arpels).