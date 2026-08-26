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Происшествия Дальневосточный ФО Амурская область
Фото: Накануне.RU

Количество погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до семи

Потушены очаги возгорания на строительной площадке Амурского газохимического комплекса. При этом стало известно, что количество погибших в результате пожара выросло до семи.

Ранее сообщалось о трёх погибших. Теперь обнаружены тела ещё четырёх граждан КНР – сотрудников подрядной организации. Таким образом, подтверждена гибель семи человек: одного гражданина Российской Федерации и шести граждан Китая. Судьба ещё девяти сотрудников подрядной организации (также граждан Поднебесной) остаётся неизвестной.

За медицинской помощью обратились 152 человека. 36 пострадавших госпитализированы, остальным помощь в стационаре не потребовалась.

Как сообщалось ранее, 25 августа на ГХК произошло возгорание на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование комплекса повреждений не получило. Причины пожара выясняются.

Возбуждено дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.

Амурский ГХК - одно из крупнейших предприятий в мире по производству полипропилена и полиэтилена. Совместный проект СИБУРа и Sinopec, готовится к запуску производства в 2027 г.

Теги: Амурский ГХК, жертвы, пожар


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Развитие сюжета:

Ранее 27.08.2026 14:16 Мск 15 человек погибли при пожаре на Амурском ГХК

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