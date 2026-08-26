Количество погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до семи

Потушены очаги возгорания на строительной площадке Амурского газохимического комплекса. При этом стало известно, что количество погибших в результате пожара выросло до семи.

Ранее сообщалось о трёх погибших. Теперь обнаружены тела ещё четырёх граждан КНР – сотрудников подрядной организации. Таким образом, подтверждена гибель семи человек: одного гражданина Российской Федерации и шести граждан Китая. Судьба ещё девяти сотрудников подрядной организации (также граждан Поднебесной) остаётся неизвестной.

За медицинской помощью обратились 152 человека. 36 пострадавших госпитализированы, остальным помощь в стационаре не потребовалась.

Как сообщалось ранее, 25 августа на ГХК произошло возгорание на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование комплекса повреждений не получило. Причины пожара выясняются.

Возбуждено дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.

Амурский ГХК - одно из крупнейших предприятий в мире по производству полипропилена и полиэтилена. Совместный проект СИБУРа и Sinopec, готовится к запуску производства в 2027 г.