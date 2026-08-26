Уралец оштрафован на 200 тысяч рублей за прописку у себя десятков мигрантов

На Среднем Урале суд оштрафовал владельца так называемой "резиновой квартиры" на 200 тысяч рублей. Он прописал у себя в жилье десятки иностранцев.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, с октября 2025 по март 2026 года мужчина зарегистрировал в своей квартире 32 мигранта, которые ни разу там не появлялись. За это уралец получил около 50 тысяч рублей (в среднем примерно 1 тысячу 560 рублей за каждого приезжего).

Однажды об этом стало известно силовикам, итогом стало возбуждение уголовного дела по статье УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина". Сам мужчина пояснил, что пошел на это, так как испытывал финансовые трудности.

Березовский городской суд приговорил его к штрафу в 200 тысяч рублей. Таким образом, вместо легкого заработка уралец получил убытки, в четыре раза превысившие его доход, а также судимость.

Напомним, что скоро в Челябинске будут судить жительницу города, фиктивно прописавшую у себя десятки мигрантов.