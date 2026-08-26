На Ямале действует 128 природных пожаров

На 26 августа в Ямало-Ненецком автономном округе действуют 128 природных пожаров, сообщили Накануне.RU в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

Возгорания зафиксированы в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 387 526,9 гектара.

В тушении участвуют 1 356 человек, задействованы вертолёты Ми-8 с водосливными устройствами. Всего с начала пожароопасного сезона 2026 года в округе зарегистрировано 855 природных пожаров на общей площади 546 261,44 гектара. Для предупреждения новых возгораний ведётся ежедневный мониторинг.