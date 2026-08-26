Bloomberg: Украине остро не хватает людей для выпуска оружия

ВПК Украины столкнулcя с огромным кадровым голодом. Даже миллиардные вливания не могут решить проблему отсутствия инженеров, необходимых для расширения производства оружия, в котором нуждается правящий режим, чтобы бесконечно воевать против России. Об этом пишет Bloomberg.

Ситуация на рынке труда накалена до предела, так как многих мужчин отравили воевать. Вице-президент Национальной ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Высоцкий признает, что предприятия ведут настоящую охоту за специалистами, переманивая их тройными зарплатами и бонусами в виде жилья. Квалифицированных пенсионеров буквально упрашивают вернуться.

Эксперты называют сложившуюся ситуацию своего рода "трудовым каннибализмом", когда все пытаются заманить к себе одних и тех же людей. А из-за нехватки кадров на работу берут работников без технического образования и обучают их за несколько недель.

"В сфере оборонных технологий нехватка кадров напрямую подрывает надежды Украины на то, что технологии компенсируют нехватку личного состава на поле боя. Нехватка рабочей силы становится одним из самых серьезных препятствий на пути расширения производства вооружений на Украине", - пишет издание.

В начале августа сообщалось, что на Украине 78% работодателей отмечают нехватку работников.