В Липецкой области из-за атаки беспилотника погибли двое

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о гибели двух жителей из-за атаки беспилотников.

В Липецком округе из-за падения беспилотника загорелся частный жилой дом. Погибли два человека: мужчина и 14-летний ребёнок. Ещё две женщины пострадали. Они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. На месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа. Работают экстренные службы", - написал губернатор в своём канале в "Максе".