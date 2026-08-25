Александр Соколов и Владислав Головин стали участниками педагогического форума Кировской области «Август.Старт»

Сегодня на прошедшем в Кирове областном педагогическом форуме «Август.Старт» с педагогическим сообществом встретились губернатор Кировской области Александр Соколов и герой России, руководитель «Юнармии», уроженец Вятки Владислав Головин.

Губернатор отметил, что легендарный морпех с позывным "Струна" прошёл через все испытания специальной военной операции и вернулся, чтобы продолжать служение Отечеству уже в качестве наставника.

"Мы активно вовлекаем ребят в «Движение Первых» — сегодня это более 40 тысяч участников в нашем регионе. В школах устанавливаются «Парты героев». Они носят имена наших земляков, отдавших жизнь за Отечество. Мы обязательно продолжим всероссийские акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Диктант Победы» и «Сад памяти». Каждая из них – не формальность, а живой урок мужества", — рассказал Александр Соколов.

Глава региона подчеркнул, что Кировская область — единственный регион России, где есть День детских объединений, который отмечается 19 мая. Этот праздник имеет статус государственного, а его почетным гостем стал руководитель общероссийского «Движения Первых» Артур Орлов.

Герой России Владислав Головин, обращаясь к кировским педагогам, поблагодарил их за верность профессии и отметил, что именно учитель воспитывает настоящих героев.

"Это и призвание, и ответственная миссия. В прошедшую субботу, на съезде партии «Единая Россия», в народной программе был закреплен высокий статус учителя как государственный приоритет. И, безусловно, он предполагает конкретные меры поддержки. Сейчас совместно с Правительством Российской Федерации определяется направление модернизации, определение оплаты труда педагогов и в целом условия для общего профессионального развития учителей", — сказал Владислав Головин.