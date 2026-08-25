Александр Соколов на педагогическом форуме «Август.Старт»: Защита русского языка — сохранение российской идентичности

28 Августа 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про ситуацию с Wildberries

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов на педагогическом форуме «Август.Старт»: Защита русского языка — сохранение российской идентичности

Сегодня в Кирове в преддверие начала нового учебного года прошел областной педагогический форум «Август.Старт». Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с учителями.

"Хочется сегодня поговорить о самом главном, что, как мне кажется, наиболее актуально для нашей воюющей страны. О нашей истории, нашем языке, о нашем единстве. Эти три начала неразрывно переплетены: язык хранит историю, история питает единство, а единство делает нас сильными, – подчеркнул Александр Соколов. – Хочу привести слова Президента России Владимира Владимировича Путина, которые сегодня звучат как никогда актуально: «Когда народ России сплочён, един — нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед».

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Стоит напомнить, что в Кировской области принят региональный план по поддержке русского языка, в рамках которого стартуют интеллектуальная игра «ПравоСлово», конкурс видеороликов и плакатов «Говорим по-русски правильно», также будут проводиться семинары для педагогов и работников культуры.

"Очень важно то, что мы и наши дети видим вокруг: вывески, названия. Они должны быть на русском языке. Это не просто какая-то ограничительная мера. Постоянное присутствие латиницы в нашем повседневном окружении работает как фоновый сигнал: родной язык воспринимается не как подходящий для жизни, как язык второго сорта. Это влияет на языковую привычку, отношение к языку в целом. Поэтому защита русского языка — не что иное как сохранение нашей российской идентичности", — сказал Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Губернатор также обратил особое внимание на необходимость отдавать приоритет патриотическому воспитанию нового поколения.

"Есть понятие деятельный патриотизм — он проявляется в конкретных действиях. Не просто любишь свою большую Родину, а действуешь для того, чтобы твоя страна, твой регион развивались. И здесь цифры говорят сами за себя: среди молодёжи 18–24 лет патриотами себя считают 99%. За последние 10 лет рост – на 16%. Подавляющее большинство школьников – 96% –гордятся Россией, 91% планируют жить и работать только здесь. Это данные соцопросов", – отметил Александр Соколов.

Теги: александр соколов, губернатор кировской области, русский язык, форум педагогов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети