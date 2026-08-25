Александр Соколов на педагогическом форуме «Август.Старт»: Защита русского языка — сохранение российской идентичности

Сегодня в Кирове в преддверие начала нового учебного года прошел областной педагогический форум «Август.Старт». Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с учителями.

"Хочется сегодня поговорить о самом главном, что, как мне кажется, наиболее актуально для нашей воюющей страны. О нашей истории, нашем языке, о нашем единстве. Эти три начала неразрывно переплетены: язык хранит историю, история питает единство, а единство делает нас сильными, – подчеркнул Александр Соколов. – Хочу привести слова Президента России Владимира Владимировича Путина, которые сегодня звучат как никогда актуально: «Когда народ России сплочён, един — нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед».

Стоит напомнить, что в Кировской области принят региональный план по поддержке русского языка, в рамках которого стартуют интеллектуальная игра «ПравоСлово», конкурс видеороликов и плакатов «Говорим по-русски правильно», также будут проводиться семинары для педагогов и работников культуры.



"Очень важно то, что мы и наши дети видим вокруг: вывески, названия. Они должны быть на русском языке. Это не просто какая-то ограничительная мера. Постоянное присутствие латиницы в нашем повседневном окружении работает как фоновый сигнал: родной язык воспринимается не как подходящий для жизни, как язык второго сорта. Это влияет на языковую привычку, отношение к языку в целом. Поэтому защита русского языка — не что иное как сохранение нашей российской идентичности", — сказал Александр Соколов.

Губернатор также обратил особое внимание на необходимость отдавать приоритет патриотическому воспитанию нового поколения.



"Есть понятие деятельный патриотизм — он проявляется в конкретных действиях. Не просто любишь свою большую Родину, а действуешь для того, чтобы твоя страна, твой регион развивались. И здесь цифры говорят сами за себя: среди молодёжи 18–24 лет патриотами себя считают 99%. За последние 10 лет рост – на 16%. Подавляющее большинство школьников – 96% –гордятся Россией, 91% планируют жить и работать только здесь. Это данные соцопросов", – отметил Александр Соколов.