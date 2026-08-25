Спецборт Ил-76 МЧС России вылетел в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на Амурском ГХК

Спецборт Ил-76 МЧС России с врачами медицины катастроф вылетел в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе, сообщают РИА Новости.

"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Амурскую область вылетел самолет Ил-76 для санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в Свободном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета.

Сопровождать пострадавших в полете будут специалисты отряда "Центроспас", Минздрава России, а также психологи Центра экстренной психологической помощи чрезвычайного ведомства.

Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.

Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.

В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.