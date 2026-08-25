26 Августа 2026
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: t.me/kushtay

На Ямале пожарные начали увольняться из-за сложных условий

Ямальские города несколько дней накрывает дымом. Пожары стали крупнейшими за 10 лет, а пожарные начали увольняться из-за сложных условий, сообщает Mash.

По словам губернатора Дмитрия Артюхова, при сильном ветре "дышать невозможно". Смог уже дошел до Салехарда, Тарко-Сале и Нового Уренгоя — из-за плохой видимости рейсы из Москвы и Уфы пришлось отправлять на запасные аэродромы.

Тундра горит с 23 июня. Некоторые пожарные после двух недель работы в дыму начали увольняться, заявляя, что находиться в таких условиях невыносимо. Зарплата сезонных огнеборцев — около 200 тысяч рублей в месяц и отдельная доплата за переработки. Однако люди все равно уходят, хоть конкретные цифры уволившихся пока не раскрываются.

Пожароопасный сезон на Ямале в этом году начался аномально рано — ещё весной. 23 июня в регионе впервые ввели режим ЧС, а 30 июля его пришлось вводить повторно: к тому моменту ситуация снова резко ухудшилась. К 25 августа на Ямале насчитали 125 действующих пожаров, огнём накрыло 349 тысяч гектаров. Всего с начала сезона зарегистрировали 851 природное возгорание. Сейчас огонь тушат 1257 человек.

Причина — аномальная засуха: за лето выпало около 5% нормы осадков. Губернатор уже сравнил ситуацию с сезоном 2016 года, когда регион также накрыли бедствия.

Теги: пожар, сложные условия, увольнения, пожарные


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