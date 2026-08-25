Американский военно-транспортный самолет вылетел из Москвы

Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, ранее прилетевший в Москву, вылетел в обратном направлении. Сообщает ТАСС со ссылкой на системы онлайн-мониторинга мирового авиационного трафика.

Согласно ним, борт вылетел из столицы и взял курс на границу с Латвией, через которую летел транзитом по пути с военной базы Эндрюс в Вашингтоне.

Ранее корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщала в своем аккаунте в Х, что в Россию прилетел Директор ЦРУ Джон Рэтклифф для проведения встреч.