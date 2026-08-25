NYT: Дорогие западные танки оказались бесполезны для Киева

Дорогостоящие западные танки, переданные киевскому режиму, фактически утратили свою значимость на передовой. Стоимостью около 10 млн долларов за единицу, они вынуждены скрываться в лесных массивах, так как крайне уязвимы перед дешевыми FPV-дронами. Об этом пишет The New York Times.

Как признались изданию украинские боевики, использование тяжелой техники в текущих условиях стало практически невозможным.

Поставки начались еще в 2022 году, год спустя на них возлагались большие надежды в наступлении ВСУ на Приазовье. Но российская армия нашла на них управу.

В настоящее время немецкие "Леопарды" в основном простаивают в тылу в Харьковской области под маскировкой, пишет издание. Часть машин нуждается в ремонте после подрывов на минах или атак БПЛА, другие находятся в резерве. В 2023 году президент России Владимир Путин отмечал уязвимость западных танков, подчеркнув, что они "прекрасно горят" на поле боя.

В 2025 году Минобороны России сообщало, что всего с начала СВО ВС РФ уничтожили свыше 20 тыс. танков и других боевых бронированных машин. Данные отдельно по танкам не приводились.