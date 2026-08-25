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Фото: Накануне.RU

Экс-глава ГВСУ Минобороны получил срок по делу о махинациях с закупкой томографа

В Москве наказан экс-руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам Андрей Белков. Решение вынесено по делу о махинациях с закупкой томографа для Минобороны.

Савёловский райсуд приговорил Белкова к шести годам. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

По версии следствия, Белков организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение контракта с ООО "Стройхимпроект" на поставку томографа для девятого лечебно-диагностического центра Минобороны. Стоимость его по контракту была 121,7 млн руб. В реальности же томограф обошелся дешевле, а разница в 48 млн руб. "осела" в карманах гендиректора фирмы Елены Ляхович и главбуха Виктора Билько, пишет РИА Новости.

Теги: ГВСУ, Минобороны России, Андрей Белков, срок


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