Экс-глава ГВСУ Минобороны получил срок по делу о махинациях с закупкой томографа

В Москве наказан экс-руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам Андрей Белков. Решение вынесено по делу о махинациях с закупкой томографа для Минобороны.

Савёловский райсуд приговорил Белкова к шести годам. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

По версии следствия, Белков организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение контракта с ООО "Стройхимпроект" на поставку томографа для девятого лечебно-диагностического центра Минобороны. Стоимость его по контракту была 121,7 млн руб. В реальности же томограф обошелся дешевле, а разница в 48 млн руб. "осела" в карманах гендиректора фирмы Елены Ляхович и главбуха Виктора Билько, пишет РИА Новости.