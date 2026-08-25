Советник Путина: Начав СВО, Россия на две недели опередила вторжение ВСУ

Начав специальную военную операцию (СВО), Россия на две недели опередила вторжение ВСУ в страну, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

"Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию - 8 марта 2022 года", - приводит слова Кобякова ТАСС.

Он также напомнил, что Запад лишь "маскировался под сторонника минских соглашений", чтобы подготовить Украину к боевым действиям.

В конце 2022 года в интервью германской газете Zeit экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала заключение минских соглашений в 2014 году "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". Экс-президент Франции Франсуа Олланд прокомментировал заявление Меркель, сказав, что она была права. Он отметил, что Западу нужна была "передышка" после 2014 года, а для Киева складывалась неблагоприятная политическая ситуация.