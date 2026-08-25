Губернатору Тюменской области на форуме "Патриоты России" вернули "долг"

Губернатору Тюменской области Александру Моору на форуме "Патриоты России" вернули "долг". Неожиданной историей, произошедшей на форуме, Моор поделился в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Рассказал на одной из секций, посвящённых информационной политике в период СВО, про нашу традицию, которую мы заложили, когда провожали бойцов в рамках частичной мобилизации. Тогда мы давали ребятам "в долг" символическую монету, чтобы по возвращении они её вернули. И вот сегодня мне отдали такой "долг", - сообщил глава региона.

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов боевых действий Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Уколов после объявления частичной мобилизации сам пришёл в военкомат с просьбой призвать его на военную службу. Сражался в составе батальона "Кедр", был уволен в запас по ранению.



"На фронт Александр уезжал из Тюмени. Как и все, получил памятную монету. Боец бережно хранил оберег и сегодня вернул мне его со словами благодарности за поддержку. Тюмень для наших воинов была и будет надёжным тылом и местом силы. Ждём ребят домой с Победой и делаем всё возможное, чтобы приблизить этот радостный день", - подчеркнул Моор.

Напомним, сегодня в Тюмени проходит форум "Патриоты России". Мероприятие объединяет авторов социальных, культурных, образовательных, информационных и волонтерских проектов в поддержку бойцов СВО и их семей.