В Госдуме обсуждают закон о семейном предпринимательстве

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о семейном предпринимательстве. Среди авторов - первый вице‑спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

Парламентарии предлагают давать статус социального предприятия микропредприятиям, где работают родственники.

Условия такие: штат - не больше 15 человек, выручка - до 120 млн рублей в год (без НДС). Для ООО, АО и партнерств: минимум половина работников - родственники, руководитель - из семьи. В кооперативах и крестьянских хозяйствах не менее 50 % участников должны быть родственниками. Для ИП: в деле заняты минимум двое членов семьи.

Близкими родственниками считают супругов, их родителей и детей, братьев и сестер, внуков, дедушек и бабушек, братьев и сестер родителей, а также усыновленных детей.

Сенатор Инна Святенко считает, что официальный статус поможет регионам поддерживать семейные предприятия, сохранять преемственность и привлекать молодежь в бизнес.

Ранее Минфин разработал меры поддержки для бизнеса, пострадавшего из‑за атак БПЛА на объекты группы "РВБ", и для сохранения работы самой компании: юрлица и ИП, чей ущерб превысил 5 % годового дохода, смогут получить отсрочку по некоторым налогам и страховым взносам.