В Екатеринбурге осужден курьер, перевозивший почти 4 кг героина

В Екатеринбурге суд вынес приговор участнику организованной группы, пытавшемуся сбыть почти 4 килограмма героина. Его надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, фигурантом оказался уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина был межрегиональным курьером и доставлял наркотики из Московской области в другие регионы России. В очередной такой "рейс" он привез партию в Екатеринбург и сделал "закладку" в лесополосе вдоль Кольцовского тракта, после чего был задержан силовиками.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является героином. Общая масса "товара" составила 3 килограмма 978 граммов.

Следственное подразделение отдела полиции №7 УМВД по Екатеринбургу направило в суд уголовное дело объемом в четыре тома. Октябрьский районный суд уральской столицы приговорил курьера к 13 годам колонии строгого режима.