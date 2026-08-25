25 Августа 2026
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Общество Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

Состоялось заседание Городской Думы Астрахани под председательством Игоря Седова

Сегодня в ходе очередного заседания Городской Думы Астрахани депутаты рассмотрели ряд вопросов нормативного характера, отчет об исполнении бюджета города за 2025 год, в рамках подготовки празднования Дня города определили организации и астраханцев, достойных к чествованию на праздничных мероприятиях.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

В связи с изменением федерального законодательства на заседании была утверждена поправка по налогу на проектируемые как многоквартирные дома объекты незавершённого строительства стоимостью свыше 300 млн рублей. Поправка позволит снизить налоговую нагрузку застройщиков в период до ввода таких объектов в эксплуатацию.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

Также сегодня на заседании был принят целый ряд решений по приведению в соответствие с новым федеральным законом о местном самоуправлении. Эти нормативные акты регулируют вопросы социальной сферы города – назначение и проведение публичных слушаний, собраний граждан, регламентируют порядок внесения инициативных проектов и деятельность территориальных общественных самоуправлений.

И по традиции на заседании Думы, предшествующем Дню города, городские парламентарии определили людей и организации, чьи заслуги в развитии Астрахани оцениваются на самом высоком уровне. Звание «Почетный гражданин города Астрахани» было присвоено Алексею Прачкину, а за меценатскую деятельность памятным знаком «Золотой лавр» отмечены индивидуальный предприниматель Алексей Вдовин и общества с ограниченной ответственностью «Вкусный продукт» и «Нижневолжская строительная компания». Эти награды будут вручены обладателям в торжественной обстановке на главной площадке празднования Дня города-2026.

Теги: городская дума астрахани, игорь седов, бюджет города, депутаты


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