От Луны к Марсу: "Роскосмос" о будущем внеземных поселений

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал в интервью журналисту Александру Юнашеву, что первыми постоянными поселениями за пределами Земли станут колонии на Луне, а позже люди смогут обосноваться и на Марсе.

Баканов четко обозначил порядок освоения космоса: "100 % - на Луне вначале [появятся колонии], а потом на Марсе". Как пишет "Газета.Ru", на вопрос о марсианских поселениях руководитель "Роскосмоса" ответил утвердительно.

По словам Баканова, космические технологии нужны как своего рода страховка: внеземная инфраструктура может пригодиться, если на Земле случится крупная катастрофа - например, мощное природное бедствие или серьезная авария. При этом главным приоритетом он называет создание надежной колонии на Луне.

Глава "Роскосмоса" считает, что люди нынешнего поколения могут увидеть, как начинается строительство полноценной инфраструктуры за пределами Земли. Баканов подчеркивает: речь не про короткие исследовательские полеты, а про системы, которые позволят людям долго жить и работать на Луне и других небесных телах.

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