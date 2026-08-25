В Новосибирске мужчина ограбил супермаркет и унес сейф

В Новосибирске произошло ограбление продуктового супермаркета на улице Жуковского в Заельцовском районе. Инцидент случился 24 августа - о нем сообщили в дежурную часть УМВД по городу.

На место оперативно прибыла следственно‑оперативная группа. По данным регионального главка МВД, злоумышленник в маске ворвался в магазин и, угрожая сотруднику охраны предметом, похожим на автомат, вынудил его вынести сейф. После этого грабитель скрылся с похищенным хранилищем. Однако добыча оказалась бесполезной: в сейфе находились только документы, никакой денежной выручки там не было.

В ходе оперативно‑розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. При силовой поддержке Росгвардии был задержан 51‑летний житель Новосибирска. По предварительной версии, мужчина решился на преступление из‑за необходимости выплачивать кредит за автомобиль BMW.

Сейчас по делу ведется следствие, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.