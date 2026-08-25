В России для ВСМ предоставлено более тысячи земельных участков

В Москве состоялась встреча премьер-министра Михаила Мишустина и главы Росимущества Вадима Яковенко. Одной из тем стала высокоскоростная магистраль (ВСМ).

"Мы активно участвуем в проекте по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Нами предоставлено более тысячи земельных участков для этого проекта", - приводит пресс-служба Правительства слова Яковенко.

В России строят ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Запуск магистрали и начало движения запланированы на 1 апреля 2028 г. Новая трасса с пассажиропотоком 23 млн человек в год станет первой из пяти планируемых ВСМ, которые соединят столицу с Казанью и Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью. Добраться из одной столицы России в другую можно будет за два часа.