В Перми простятся с делегатом FIDE, погибшим от укуса малярийного комара

В Перми простятся с 36-летним делегатом Международной шахматной федерации (FIDE) и баскетбольным агентом Сергеем Индейкиным, погибшим от укуса малярийного комара, сообщает Properm.ru.

Прощание состоится завтра, 26 августа.

Сергей Индейкин был операционным менеджером в Международной шахматной федерации (FIDE). Мужчина полетел в командировку в Нигерию, после которой ему стало плохо. Сергей отправился к матери в Пермь на лечение и уже здесь его забрали на скорой в больницу. Судя по симптомам, семья считает, что Сергей заразился нигерийской малярией, хотя был привит.



У Сергея остались жена и маленькая дочь. Ему было всего 36 лет.