ВС РФ ударили по месту запуска украинских ракет "Фламинго"

Российские войска ударили по месту подготовки и запуска украинских ракет большой дальности "Фламинго", сообщило Минобороны РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что "ювелирно отработали" расчеты ракетных комплексов "Искандер" и беспилотников "Герань-4 сикер".

Кроме того, нанесено поражение предприятию военной промышленности, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним.

Ранее сообщалось, что российские военные научились эффективно противостоять украинским ракетам "Фламинго", которые до недавних пор были серьезнейшей угрозой для тыловых районов России.