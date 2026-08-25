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Фото: Накануне.RU

Мантуров: В 2027 году получим лётный образец российско-белорусского самолёта

В Минске встретились президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый вице-премьер Правительства России Денис Мантуров. Одной из тем разговора стало создание совместного самолёта "Освей".

"Он нужен на нашем общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет. Ну, а для нас – приобретение новых компетенций. Вы видели, что мы занимаемся ремонтом многих самолётов. Кое-что уже умеем делать. Не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Мантуров привёл возможные сроки лётных испытаний нового лайнера.

"Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнёт летные испытания", - приводит РИА Новости слова Мантурова, сказанные журналистам.

ЛМС-192 "Освей" – лёгкий многоцелевой самолет для местных и региональных линий. Облик самолета был впервые представлен в сентябре 2025 г. на выставке "Иннопром. Беларусь". "Освей" будет предназначен для местных и региональных линий, он сможет перевозить до 19 пассажиров или до 1,8 т груза.

Теги: "Овсей", самолёт, Денис Мантуров, Александр Лукашенко


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