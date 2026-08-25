В Свердловской области разработают программу стимулирования рождаемости

Комплексную программу стимулирования рождаемости разработают в Свердловской области. Об этом заявил губернатор Денис Паслер.

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Как сообщил глава региона в своем канале, речь идет о так называемой демографической доктрине, в которую войдут как материальные, так и нематериальные меры поддержки.

"Например, будут новые возможности у регионального материнского капитала, новые меры для студенческих семей с детьми – единовременная выплата на улучшение жилищных условий, перевод на бюджетное место и индивидуальный учебный план", - отметил Паслер.

Когда планируется начать реализацию данной программы, губернатор не уточнил.

Ранее екатеринбургский священник предложил бесплатно раздавать земли для повышения демографии.