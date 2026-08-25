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Образование Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Заработки учителей Кировской области вырастут

В своем выступлении перед педагогическим сообществом Кировской области на форуме «Август.Старт», губернатор Александр Соколов сообщил об инициативе, сложной для регионального бюджета, но необходимой для системы образования.

"Статус педагога, его самоощущение, безусловно, определяется и уровнем его заработной платы. Особый статус педагога подчеркнул Президент России Владимир Владимирович Путин своим Указом «О дополнительных мерах поддержки учителей», — сказал Александр Соколов. — В знак признания высокой значимости вашей профессии, я принял решение с 1 января 2027 года поднять оклад педагогических работников школ до минимального размера оплаты труда, установленного в РФ. Размер оклада возрастет с текущих 18 тысяч до 31 тысячи рублей".

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области подчеркнул, что это будет сделано не за счет имеющихся дополнительных выплат, которые будут переведены в твердое денежное выражение.

"С 1 августа 2027 года такое же повышение окладов получат педагогические работники детских садов, учреждений дополнительного образования и организаций среднего профессионального образования", — сообщил губернатор.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Глава региона также напомнил, что на съезде партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев объявил, и это утверждено в программе партии, что повышение МРОТ до 35 тысяч рублей в среднесрочной перспективе — одна из главных задач в народной программе «Единой России».

"Это сложное для нас решение. Нам необходимо увеличить финансирование образования из областного бюджета на несколько миллиардов рублей. Но мы принимаем его. Будем больше работать и зарабатывать. Учителя должны получать достойную зарплату, — подчеркнул Александр Соколов. — От вас зависит будущее нашей страны, ее экономический и реальный суверенитет. Войны выигрывают школьные учителя. От уровня образованности нового поколения напрямую зависят возможности, сила России. Спасибо за ваш благородный труд! Пусть новый учебный год станет годом новых открытий и побед".

Теги: александр соколов, пеагоги, зарплата, мрот, народная программа


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