С 2010 года доля поступающих в вузы школьников упала более чем в 2 раза

С 2010 года доля школьников, фактически поступающих в вузы, уменьшилась более чем в 2 раза.

В 2010 году доля выпускников 11 классов составляла 57% от тех, кто ранее окончил 9 класс. В вуз поступало 73% из них, то есть 42% от тех, кто окончил 9 класс, - от общего числа школьников. В 2018 году последняя цифра снизилась до 26%. А в 2024 году упала до 20% (в старшие классы перешло только 44% школьников, а в вуз поступило из них 46%).

Учитывая тенденции последних лет, сейчас эта доля еще меньше, пишет "Толкователь" со ссылкой на статью в журнале "Демографической обозрение". При этом отмечается, что девушек поступает в вузы примерно в 1,5 раза больше, то есть идет неуклонное движение к мужскому аутсайдерству, а "высшее образование снова становится привилегией".

На эти данные обратила внимание председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она напоминает, что оканчивают вуз еще меньше, то есть доля людей с высшим образованием скоро будет около 10%, что свидетельствует о снижении качества российского "человеческого капитала" и является огромнной проблемой.

При этом власти поддерживают курс на уход выпускников 9 классов из школы в колледж, а двоечникам даже по закону гарантировали обучение рабочим специальностям. Глава Минобрнауки Валерий Фальков считает, что что рынку не нужно столько людей с высшим образованием, сколько сейчас.