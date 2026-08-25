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Фото: Накануне.RU

Один человек погиб, более 120 пострадали при пожаре на Амурском ГХК

Один человек погиб при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК). Как сообщает пресс-служба предприятия, это сотрудник подрядной организации, гражданин Китая. Его семье будет оказана поддержка, в том числе материальная.

"В больницы города Свободный с травмами средней и высокой степени тяжести госпитализированы 19 человек", - говорится в сообщении. С легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, к специалистам медицинских служб обратились еще 104 человека, им оказана помощь.

К отправке в Амурскую область готовится спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров. Также привлечены частные медицинские организации региона.

В пресс-службе добавили, что очаг возгорания на площадке локализован, продолжается его ликвидация. Специалисты ведут контролируемое выжигание остатков технических газов.

Предварительно, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало. Создана комиссия для расследования причин происшествия.

Амурский ГХК — одно из крупнейших предприятий в мире по производству полипропилена и полиэтилена. Совместный проект СИБУРа и Sinopec, готовится к запуску производства в 2027 году.

Теги: Амурский ГХК, пожар, погибший


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