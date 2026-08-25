На "Технопроме" покажут макет двигателя для ракеты "Воронеж"

В Новосибирске представят полноразмерный макет двигателя НК‑3 - его разработали инженеры самарского ОДК‑Кузнецов для ракеты‑носителя "Воронеж". Об этом сообщила пресс‑служба компании.

НК‑3 - первый в современной России двигатель для сверхлегких ракет. Это жидкостный агрегат с тягой 4,5 тонны, его планируют ставить на первую и вторую ступени "Воронежа". За основу камеры сгорания взяли решения из рулевого агрегата двигателя РД‑107А (для ракет "Союз"), остальные узлы создают заново.

Эскизный проект уже завершили, сейчас готовят рабочую документацию. На стенде Объединенной двигателестроительной корпорации покажут макет второй ступени с двигателем - он в натуральную величину: длина 4,1 м, диаметр 2,05 м.

По словам генконструктора ОДК‑Кузнецов Павла Чупина, в России пока нет серийного выпуска двигателей и ракет сверхлегкого класса. Предприятие использует аддитивные технологии, чтобы быстрее тестировать сложные детали.