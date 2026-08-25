Песков прокомментировал идею Зеленского о создании "буферной зоны" в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского об идее создании буферной зоны на Донбассе для урегулирования на Украине.

"Донбасс является территорией Российской Федерации, это субъекты Российской Федерации. Это единственное замечание, которое я сразу хотел бы сделать, и вряд ли какая-то сторона может заниматься управлением регионов Российской Федерации", - сказал Песков в ходе брифинга.

Отметим, в России официальные лица все чаще говорят о том, что удары Украины вглубь РФ потребуют создания буферной зоны, и чем агрессивнее будет вести себя противник, тем больше будет эта самая зона. При этом не раскрывается, что подразумевает создание такой территории, какой будет ее площадь, останутся ли на ней гражданские лица.

О создании буферной зоны говорилось и раньше, например, в 2025 году. Тогда некоторые эксперты объясняли ее необходимость предотвращением рецидивов того, что произошло в Курской области в 2024 году.