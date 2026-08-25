В Воронежской области дефицит топлива продлится ещё несколько недель

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что дефицит топлива сохранится в регионе ещё несколько недель.

"Первая половина сентября будет очень напряжённая, особенно в городских агломерациях, потому что сейчас люди вернутся из отпусков, детей в школу повезут. Количество поездок будет возрастать, соответственно, это будет приводить к еще большему дефициту топлива", - приводит "Ъ" слова Гусева, сказанные во время пресс-конференции.

Ранее россияне, живущие в приграничных районах, стали чаще приезжать в Казахстан заправляться топливом. Стало известно о жителях Самарской области, появившихся в Уральске, где сейчас бензин стоит почти вдвое дешевле, чем у них на родине.