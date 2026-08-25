В Екатеринбурге судят байкера, напавшего на инспектора мотобатальона ДПС

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступает к рассмотрению уголовного дела байкера, обвиняемого в нападении на сотрудника мотобатальона ДПС.

Инцидент произошел в уральской столице в ночь с 19 на 20 мая. Как считает следствие, байкер, управляя личным мотоциклом, умышленно толкнул ногой служебный мотоцикл ДПС. В результате сидевший на нем инспектор упал и получил травмы. Нападавший был задержан и отправлен в СИЗО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сотрудник полиции получил травмы, которые по заключению эксперта квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. Байкер обвиняется по статье 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

Рассмотрение уголовного дела назначено на 2 сентября.