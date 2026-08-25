В Калининграде пресекли вывоз 116 редких ящериц в Европу

Таможенники в Калининграде не дали вывезти за границу крупную партию редких пресмыкающихся: у россиянки, следовавшей автобусом в Польшу (через пункт пропуска Мамоново‑2) с последующим транзитом в Германию, нашли 116 живых ящериц. Данные предоставила пресс‑служба Калининградской областной таможни.

Во время досмотра инспекторы обнаружили рептилий: женщина упаковала их небольшими группами - по 3-5 особей - в холщовые мешочки и надежно спрятала в подкладке куртки. Путешественница призналась, что перевозила ящериц ради денежного вознаграждения, но сопроводительных документов на животных у нее не имелось.

Экспертиза подтвердила, что изъятые особи относятся к виду ушастая круглоголовка - он включен в Красную книгу России. Сейчас рептилий разместили в центре помощи экзотическим животным. В отношении женщины вынесли постановление о штрафе: согласно ч. 2 ст. 16.1 КоАП (сокрытие товаров от таможенного контроля), ей предстоит выплатить сумму, равную трехкратной стоимости изъятого груза.

Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге таможенники пресекли незаконный ввоз драгоценностей: супружеская пара, прилетевшая из Пхукета и прошедшая через "зеленый" коридор, пыталась провезти кольца с драгоценными камнями - их нашли при досмотре.