Тюменская область представит на форуме "Патриоты России" проекты по поддержке бойцов СВО и их семей

Тюменская область представит на форуме "Патриоты России" проекты по поддержке бойцов СВО и их семей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Опытом работы по созданию социальных гостиных для семей участников СВО и развитию адаптивного спорта поделится тюменская команда с участниками форума "Патриоты России", который продолжается в областной столице. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на состоявшемся в рамках форума пресс-подходе.

"Социальные гостиные мы открыли в самом начале СВО. Их у нас 82, и основная цель – создать места, куда могли бы прийти семьи бойцов, чтобы решить любые вопросы, а также получить психологическую и неформальную человеческую поддержку. В гостиных работают не только профессиональные специалисты, но и наши "серебряные волонтеры" – люди с большим педагогическим, медицинским и просто жизненным опытом", – рассказал глава региона.



Гостиные действуют и в настоящее время, а в будущем станут местами для психологической реабилитации, чтобы помочь вернувшимся с фронта бойцам восстановить семейные отношения, отметил губернатор.

"Что касается адаптивного спорта – мы уделяем его развитию большое внимание. Участники СВО, получившие ранения, очень активно участвуют в этом движении. Тюменская сборная занимала первое и второе места на Кубке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. Мы продолжим создавать все необходимые условия для занятий адаптивным спортом не только в нашей областной столице, но и во всех муниципалитетах. Недавно, например, в Омутинском округе приобрели оборудование для секции по метанию ножа. Подобные решения будем принимать и в дальнейшем. Спорт – отличный способ оздоровления и социализации вернувшихся с фронта ребят. Они должны видеть, что после ранения возможна нормальная жизнь", – убежден Александр Моор.

Александр Моор поблагодарил полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жогу за оказанное региону доверие.

"Провести форум "Патриоты России" для нас – очень важная и ответственная задача. Самое главное, чтобы все, кто приехал к нам в гости из 48 регионов страны, вернулись домой с новыми идеями и проектами, направленными на помощь нашим бойцам и их семьям", – подчеркнул Александр Моор.