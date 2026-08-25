27 Августа 2026
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба губернатора Югры

В Югре педагоги определят стратегию развития образования в округе

В Ханты‑Мансийске 24-25 августа проходит Августовское совещание педагогических работников. Его тема: "Стратегия развития системы образования в условиях трансформации общества: от обновления содержания к формированию образовательной среды будущего". Подробнее о мероприятии читайте в материале Накануне.RU.

Ключевая цель совещания – привлечь внимание педагогов, учеников и родителей к актуальным направлениям модернизации системы образования, а также организовать открытый профессиональный диалог по определению стратегических векторов развития отрасли в Югре. Среди совещающихся – руководители и педагогические работники общеобразовательных организаций, представители образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, а также заместители глав администраций муниципалитетов, эксперты, социальные партнеры, родительская общественность, лекторы Российского общества "Знание".

Открывая совещание, губернатор Руслан Кухарук отметил, что система образования – фундамент суверенитета государства: она формирует человеческий капитал, транслирует культурный код и обеспечивает социальную стабильность. По мнению политика, инвестиции в учителя и ученика – гарантия экономической независимости и безопасного будущего страны.

Руслан Кухарук подчеркнул, что система образования Югры активно развивается. В частности, 76,6 % югорских школ работают в одну смену. Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют о высоком уровне освоения образовательных программ: количество стобалльных результатов выросло в полтора раза.

Августовское совещание педагогов в Югре(2026)|Фото: пресс-служба губернатора Югры

В Югре функционирует 1231 профильный класс (охват – свыше 21 тыс. обучающихся) и 275 предпрофильных классов с углублённым изучением отдельных предметов. Подготовка кадров для приоритетных отраслей экономики осуществляется по 140 специальностям среднего профессионального образования и 75 направлениям подготовки высшего образования. Регион занимает лидирующие позиции по внедрению цифрового образовательного контента; высокая экспертная оценка получена в отношении деятельности образовательных кластеров "Проф. Югра. ТЭК", "Югра. НГК. Проф." и "Югра. Педагогика".

Активно развивается система дополнительного образования, охват программами на сегодняшний день – 245 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. Более 43 тыс. обучающихся вовлечены в реализацию инновационных образовательных проектов, в том числе "Кванториум", "Айтику" и "Центр появления таланта".

Югорские школьники демонстрируют высокие результаты на Всероссийских конкурсах и Олимпиадах. Ребята завоевали 7 призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике, химии, русскому, немецкому и английскому языкам, физической культуре и географии. Отмечены их достижения в конкурсах "Большая перемена", "Школьная классика" и Всероссийском конкурсе сочинений.

Образовательные организации Югры вошли в число призёров федеральных конкурсов "Школа без обид", "Лучшая инклюзивная школа" и "Наставничество". Студенты колледжей являются лидерами отраслевых чемпионатов; победители конкурса "Большая перемена" выступают амбассадорами президентской платформы "Россия – страна возможностей". Руслан Кухарук выразил признательность всему педагогическому сообществу за профессиональный труд.

Августовское совещание педагогов в Югре(2026)|Фото: пресс-служба губернатора Югры

"Я вас благодарю за гражданскую позицию, за вашу вовлечённость в те самые процессы, которые связаны с будущим нашего региона и, конечно же, нашей страны. Хочу, несомненно, вам всем пожелать крепкого здоровья в преддверии нового учебного года, сил, энергии, мудрости, которая всегда присутствует в вас, которой хватает на всех – и на учеников, и на родителей. Это очень непростая миссия, но вы её успешно реализуете. Спасибо огромное за ваш труд. С наступающим новым учебным годом", – сказал глава региона.

Политик уточнил, что как люди, ежедневно работающие с будущим России – нашими детьми, – педагоги лучше других понимают цену мира, стабильности и суверенного пути развития.

"Педагогическое сообщество всегда было и остается нравственным камертоном общества, носителем исторической памяти и здравого смысла. Ваша гражданская позиция имеет особый вес. На ваших плечах лежит огромная ответственность за воспитание достойных граждан России", - подытожил Руслан Кухарук.

Всего в очном формате в совещании участвуют около 1 тыс. педагогов, наставников и руководителей. Еще порядка 5 тыс. человек подключились онлайн — так профессиональный диалог охватывает все муниципалитеты округа. Мероприятия совещания проходят на различных площадках, среди них – "Югра-классик", национальный центр "Россия", АУ "Институт развития образования" и другие. Кроме официальной есть также культурная программа.

Августовское совещание педагогов в Югре(2026)|Фото: пресс-служба губернатора Югры

Теги: Югра, Ханты-Мансийск, совещание, учителя, Руслан Кухарук


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