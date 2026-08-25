Атаки на КТК: Казахстан вынужден пересмотреть планы по добыче нефти

ВСУ атаковали объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - из‑за этого Казахстан потерял около 3,5 млн тонн нефти. Об этом рассказал "ТАСС" министр энергетики Ерлан Аккенженов. Теперь планы по добыче на 2026 год придется урезать.

Сначала в Минэнерго хотели выйти на уровень прошлого года - довести добычу примерно до 100 млн тонн, отталкиваясь от показателя в 99 млн 550 тысяч тонн. Министр озвучивал эти цифры на брифинге. Сейчас целевой объем снизили до 96 млн тонн.

КТК - ключевой маршрут для экспорта казахстанской нефти: через него, от месторождений Казахстана и России к терминалу в Новороссийске, отправляют около 80% сырья. Удары по инфраструктуре консорциума фиксировали уже не раз - первые были в январе, в июле атаки возобновились. Летом под обстрел попали несколько танкеров, из‑за чего нефтепровод временно останавливали. За первые семь месяцев года добыча нефти в Казахстане упала на 8,9%.

Ранее сообщалось, что Минэнергетики Казахстана пока не может остановить вывоз топлива в баках машин в соседние страны - из‑за так называемого топливного туризма. Глава ведомства Ерлан Аккенженов заявил, что готового решения сейчас нет, но власти рассматривают проекты по маркировке топлива.