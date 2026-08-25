Бывшая замглавы офиса Зеленского арестована

Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте Ирины Мудрой, еще недавно занимавшей пост замглавы офиса Зеленского, по делу НАБУ, известному как "Форрест Гамп". Она взята пож стражу в зале суда под залог "всего" 20 млн гривен, хотя прокуратура просила 150 млн.

Мудрая выразила надежду, что сможет собрать необходимую сумму залога с помощью близкого окружения.

Следствие инкриминирует Мудрой участие в преступной группе, целью которой был рейдерский захват столичной недвижимости и двух коммерческих предприятий с использованием сфальсифицированных документов. Кроме того, ее подозревают в содействии финансовым махинациям, направленным на внесение залога ранее за экс-министра юстиции "профессора" Германа Галущенко по указанию руководства офиса Зеленского.

Ключевым доказательством в деле стали аудиозаписи разговоров Мудрой. Она же утверждает, что стала жертвой провокации, и категорически отрицает получение 4 млн долларов, подчеркивая, что в материалах дела отсутствуют реальные улики.

Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что сумма залога (500 тыс. долларов) - это насмешка.

"Только на дочь записано имущества миллионов на пять долларов. На мать еще", - написал он.

Напомним, после возбуждения уголовного дела Зеленский поспешил уволить Мудрую.