Перелом: рождаемость в мире опустилась ниже уровня воспроизводства

Человечество столкнулось с демографическим спадом, не имеющим прецедентов в истории: рождаемость в мире опустилась ниже уровня воспроизводства. Об этом говорится в исследовании Terra Incognita американских ученых. То, чего демографы ожидали намного позже, происходит уже сейчас.

Суммарный коэффициент рождаемости в мире опустился примерно до 2,2 и продолжает снижаться. Многие страны, еще совсем недавно имевшие хорошую рождаемость, не воспроизводят себя. Таково подавляющее большинство стран мира, кроме Африки и некоторых стран Азии.

Ранее прогнозировалось, что население Земли достигнет максимума в самом конце XXI века, после чего начнет уменьшаться. Теперь расчеты касательно максимальной численности дают середину века.

Почти во всех странах в течение последних 100 лет наблюдается одна и та же закономерность: сначала большинство людей переселяется в города, через некоторое время опускается ниже уровня воспроизводства рождаемость, хотя население по инерции еще растет, а затем уже стареющее население начинает вымирать. Пока эта печальная закономерность является практически универсальной моделью.

Спад рождаемости затрагивает как богатые, так и бедные страны, независимо от господствующей религии или политического устройства. И в Африке тоже идет быстрое снижение. При этом эксперты отмечают интересную деталь: в богатых странах (в том числе в США) рождаемость стала выше среди обеспеченных и образованных граждан.