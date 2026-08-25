В Магадане медведь ночью пробежал по улицам

Жители Магадана в социальных сетях делятся видео, на котором медведь бежит по улицам города.

Хищника ночью заметили очевидцы на Кольцевой. Медведь перешел дорогу и направился в сторону автостоянки. Сейчас животное разыскивают охотоведы.

По словам специалистов, медведь мог спуститься в город с "Горохового поля", где расположена лесная зона, пишет РИА Новости.

Ранее в ряде регионов медведи начали выходить к населенным пунктам, зафиксированы случаи нападений хищников на людей. Так, на Алтае медведь напал на палатку с туристами и утащил в лес 29‑летнюю девушку, она погибла. В итоге в России начался массовый отстрел медведей. Против таких мер выступили зоологи, которые считают, что убийство животных не решит проблему. Нападения, по словам специалистов, происходят по вине самих людей, которые нарушают правила безопасности.