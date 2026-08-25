Южная Корея отказалась давать Киеву ракеты-перехватчики

Попытки Киева выпросить у Южной Кореи дефицитные ракеты PAC-3 для комплексов Patriot не увенчались успехом. Советник Зеленского Александр Камышин недавно лично посещал Сеул с этой просьбой, но натолкнулся на жесткую позицию: южнокорейские власти не намерены нарушать свой запрет на отправку оружия в воюющие страны.

Читайте также: Южная Корея отказала Украине в поставках оружия

Киев пытается убедить Южную Корею в участии северокорейских солдат в конфликте на стороне России, но минобороны Южной Кореи публично ставит под сомнение эти заявления. Попытки привлечь к лоббированию бывшего вице-президента США Майка Пенса и других чиновников не изменили решения Сеула. Там не готовы отдавать критически важные перехватчики, когда ситуация на Корейском полуострове остается взрывоопасной. Кроме того, южнокорейские власти явно не хотят портить отношения с Россией.

Есть и "фактор Трампа". Его скептическое отношение к союзникам и сокращение военного присутствия США заставляют Сеул действовать крайне осторожно. В условиях, когда нельзя наверняка полагаться на Вашингтон, Южная Корея предпочитает не рисковать и бережет свои арсеналы. Однако тема корейских ракет вряд ли исчезнет из повестки, и Киев наверняка продолжит попытки добиться желаемого, анализирует последние события в этой сфере издание "Страна".