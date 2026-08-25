В Казахстане заявили, что не могут ограничить "топливный туризм"

Министерство энергетики Казахстана пока не может ограничить вывоз топлива в баках машин в сопредельные страны. Существует так называемый топливный туризм.

По словам главы министерства Ерлана Аккенженова, панацеи на данный момент ограничить вывоз топлива в баках как таковой нет. Есть некоторые проекты по маркированию топлива, добавлению специальных молекул, которые будут видны.

"Такие проекты есть, и они сейчас рассматриваются с точки зрения цифровизации. Это может являться тем инструментом, который позволит нам отслеживать движение казахстанского топлива за границу", - цитирует ТАСС политика.

Ранее россияне, живущие в приграничных районах, стали чаще приезжать в Казахстан заправляться топливом. Стало известно о жителях Самарской области, появившихся в Уральске, где сейчас бензин стоит почти вдвое дешевле, чем у них на родине.