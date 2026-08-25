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Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук сообщил о скором открытии в Хабаровске многоуровневого веревочного парка

В Хабаровске готовят к открытию нову.ю спортивно‑развлекательную локацию - верёвочный парк на центральной набережной. Запуск планируется уже в начале сентября.

На заключительном этапе работ объект проинспектировали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и министр спорта Дмитрий Чикунов.

(2026)|Фото: khv27.ru

«В Хабаровске появится необычный объект, на котором смогут развивать физические навыки как юные, так и опытные спортсмены. В городе существует высокая потребность в площадках для спортивного туризма и скалолазания, и верёвочный парк призван удовлетворить её», - отметил мэр Хабаровска.

Общая протяжённость трасс составит 500 метров - они разделены на три уровня сложности. Самые низкие маршруты предназначены для детей от шести лет и новичков, средние - для тех, кто уже имеет некоторый опыт, а самые сложные, расположенные на высоте 8-9 метров, рассчитаны на уверенных спортсменов. При этом заниматься с инструктором смогут даже трёхлетние малыши - для них предусмотрены специальные участки с адаптированным уровнем нагрузки.

(2026)|Фото: khv27.ru

Особое внимание уделено безопасности: все трассы оснащены страховочными тросами, способными выдержать нагрузку до 3 тысяч килограммов. Кроме того, каждая сосна, задействованная в полосе препятствий, прошла дендрологическую экспертизу — в том числе на устойчивость. 

(2026)|Фото: khv27.ru

Сейчас бригада трудится ударными темпами, чтобы успеть сдать объект в срок: из‑за специфики высотных работ и использования электроинструментов строительство нельзя было вести во время дождей. Для поддержания должного уровня безопасности в дальнейшем планируется проводить ежегодные проверки всех конструкций.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, веревочный парк


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