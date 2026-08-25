Спасатели "Центроспас-Югория" спасли девушку с собакой, которых на плоту унесло течением

В Нижневартовском районе спасатели "Центроспас-Югория" эвакуировали на берег девушку с собакой, которых на плоту унесло течением. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе учреждения.

Сигнал о происшествии поступил дежурному, и спасатели незамедлительно выдвинулись к месту. Самостоятельно выбраться на берег девушка и ее питомец не могли - из-за сильного течения. Специалисты на моторной лодке доставили пострадавших на сушу, медицинская помощь им не потребовалась.

В "Центроспас-Югория" подчеркнули, что главная причина подобных инцидентов - недооценка силы течения и использование плавсредств, не предназначенных для плавания. Спасатели призывают жителей не выходить на акваторию на самодельных конструкциях: это опасно для жизни.