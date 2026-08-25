Канье Уэст получил предоплату за "отмененные" выступления в Петербурге

Рэпер Канье Уэст уже получил предоплату за концерты в России. Речь идёт о двух выступлениях осенью в Санкт-Петербурге.

"Любой артист выходит в анонс только после получения предоплаты", - сообщила РИА Новости владелец и генеральный директор Say Agency Анна Субчева.

В Say Agency продолжают заверять, что выступления Канье Уэста состоятся, а подготовка к ним продолжается в штатном режиме.

Выступления запланированы на 10-11 октября на "Газпром арене" в Санкт-Петербурге. Однако 24 августа появилась информация о том, что могло быть принято решение об отмене концертов. "Газпром-Арена" внезапно объявила, что никакого договора у них нет и выступления на площадке состояться не могут. При этом уже продано более 100 тыс. билетов и по договору оферты они невозвратные.