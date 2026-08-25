Пожар произошел на готовящемся к пуску Амурском газохимическом комплексе

Возгорание произошло на готовящемся к запуску Амурском газохимическом комплексе.

Как сообщает пресс-служба предприятия в Telegram-канале, для безопасности сотрудниками решено остановить оборудование, которое находится на этапе пусконаладочных работ.

Отмечается, что угрозы для жителей прилегающих к предприятию территорий нет. Не принимающие участие в ликвидации ЧС сотрудники перемещаются за территорию предприятия, на место вызваны специалисты оперативных служб. Ведется локализация последствий пожара.

В пресс-службе добавили, что информации о пострадавших на данный момент нет. При этом РЕН ТВ передает, что двое сотрудников получили травмы, 50 человек эвакуированы. По данным источника, после взрыва загорелась установка по переработке метанола. Площадь пожара предварительно составляет около двух тысяч квадратных метров.